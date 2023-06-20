Başrolünü yitiren Teşkilat'tan seyirciyi kalbinden vuracak karar! Çağlar Ertuğrul'dan bir başrol daha...

TRT 1 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Teşkilat dizisi sezon finali için heyecanlı bir fragman yayınladı. Her pazar merakla izlenen dizi sezon finaliyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sezon finali fragmanına göre Teşkilat dizisinin sezon finalinde olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor.
BÜYÜK TEHDİT!
Ömer ve Zehra ise birlikte hayaller kurarken üzerlerine bir tehdit gölgesi düşüyor. Zehra, Ömer'le tehdit edilirken gelen kurşun sesiyle Ömer'in ölümüne dair endişeler artıyor.
Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanıyor. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir.