Başrolünü yitiren Teşkilat'tan seyirciyi kalbinden vuracak karar! Çağlar Ertuğrul'dan bir başrol daha...

TRT 1 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Teşkilat dizisi sezon finali için heyecanlı bir fragman yayınladı. Her pazar merakla izlenen dizi sezon finaliyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sezon finali fragmanına göre Teşkilat dizisinin sezon finalinde olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor.