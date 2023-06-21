Al Sancak dizisindeki bu vedaya mendil dayanmaz! Ölüm sahnesiyle yürekleri tuzla buz edecekler

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Al Sancak izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şüphesiz dizinin en iddialı isimlerinden birisi de Nadia rolündeki Gülsim Ali. Güzel oyuncu dizide Nadia Vanova karakteriyle dikkat çekmeyi başardı. İlk sezonunda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi yaz tatiline girdi. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Al Sancak dizisinin 2. sezonunda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.