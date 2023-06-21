Al Sancak dizisindeki bu vedaya mendil dayanmaz! Ölüm sahnesiyle yürekleri tuzla buz edecekler

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Al Sancak izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şüphesiz dizinin en iddialı isimlerinden birisi de Nadia rolündeki Gülsim Ali. Güzel oyuncu dizide Nadia Vanova karakteriyle dikkat çekmeyi başardı. İlk sezonunda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi yaz tatiline girdi. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Al Sancak dizisinin 2. sezonunda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.
SÜRPRİZ İDDİA!
Gülsim Ali, Al Sancak Nadia karakteriyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Gönül Dağı'ndan sonra Al Sancak dizisi ile ekranlara geri döndü.
Güzel oyuncunun dizinin 2. sezonunda yer almayacağı iddia ediliyor. Gülsim Ali İlhan oyunculuğuyla olduğu kadar setteki enerjisi ve neşesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.