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    • Magazin
    • 22.06.2023 12:42
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    • 22.06.2023 12:42
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    Al Sancak dizisindeki bu vedaya mendil dayanmaz! Ölüm sahnesiyle yürekleri tuzla buz edecekler

    Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı Al Sancak dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti. Perşembe akşamları yayınlanan dizi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da ekranlara olmaya devam edecek. Dizinin sezon finali bölümünün ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Öte yandan dizinin 2. sezonunda bomba bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Söylentilere göre bir isim diziye veda edecek.

    Al Sancak dizisinde flaş gelişme!

    TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Al Sancak izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şüphesiz dizinin en iddialı isimlerinden birisi de Nadia rolündeki Gülsim Ali. Güzel oyuncu dizide Nadia Vanova karakteriyle dikkat çekmeyi başardı. İlk sezonunda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi yaz tatiline girdi. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Al Sancak dizisinin 2. sezonunda yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

    SÜRPRİZ İDDİA!

    Gülsim Ali, Al Sancak Nadia karakteriyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Gönül Dağı'ndan sonra Al Sancak dizisi ile ekranlara geri döndü.

    Güzel oyuncunun dizinin 2. sezonunda yer almayacağı iddia ediliyor. Gülsim Ali İlhan oyunculuğuyla olduğu kadar setteki enerjisi ve neşesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

        Al Sancak dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu set arkadaşlarıyla olan yakın dostluklarıyla da adından söz ettiriyor.

        Uğur Güneş ve güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Al Sancak sezon finali bölümüyle kısa süreliğine ekranlara veda etti.

        Her bölümüyle sosyal medyada da büyük ses getiren Al Sancak dizisinin 2. sezonunda bomba bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
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            Haberler Magazin Al Sancak dizisindeki bu vedaya mendil dayanmaz! Ölüm sahnesiyle yürekleri tuzla buz edecekler
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