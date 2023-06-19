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    • Magazin
    • 20.06.2023 09:18
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    • 20.06.2023 09:18
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    Kurtlar Vadisi özlemle bekleyenlere önce müjde sonrası kötü haber geldi! Yeni sezonun çekimleri için...

    Kurtlar Vadisi Pusu final yapmasının ardından dijital platformlarda hala etkisini sürdürüyor. Bu yıl yeniden başlama ihtimalinin kulaktan kulaktan yayılmasıyla heyecanlanan hayranlar yeni sezonun neler getireceğini merak ediyor. Geçen yılın sonlarına doğru dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayında çalışmalara başlayacaklarını ve izleyicilerle buluşacaklarını ifade etmişti. Aylar geçmesine rağmen diziye dair bir duyuru yapılmaması şok etkisi yarattı.

    Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

    Kurtlar Vadisi 7 yıl önce seyircisine fena bir ters köşe yaparak beklenmedik bir şekilde final yapmıştı. Ancak dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçse de hala büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ve dizinin geri dönüşünü heyecanla bekleniyor. 2022 yılının kasım ayında Mazhar Alanson'ın programına konuk olan dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için merak uyandıran bir açıklama yapmış ve dizinin başlama tarihini Ocak olarak işaret etmişti. Ancak aylardır dizinin çekimlerinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    Kurtlar Vadisi'nin ne zaman geri döneceği ve nasıl bir hikayeyle izleyiciyle buluşacağı konusunda belirsizlik sürerken hayranlar umutlarını koruyarak beklemeye devam ediyor.

    HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR DENMİŞTİ

    Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.

        Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti. Bu açıklama da izleyicileri heyecanlandırmıştı.

        "HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİM"

        Ünlü oyuncu açıklamasında "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." sözlerini sarf etmişti.

        AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

        Yapılan bu açıklama izleyicileri heyecanlandırırken gözler Pana Film'den yapılacak açıklamaya çevrilmişti.
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            Batı’nız buysa Batı’nız batsın!
            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi özlemle bekleyenlere önce müjde sonrası kötü haber geldi! Yeni sezonun çekimleri için...
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