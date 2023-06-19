Kurtlar Vadisi özlemle bekleyenlere önce müjde sonrası kötü haber geldi! Yeni sezonun çekimleri için...

Kurtlar Vadisi 7 yıl önce seyircisine fena bir ters köşe yaparak beklenmedik bir şekilde final yapmıştı. Ancak dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçse de hala büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ve dizinin geri dönüşünü heyecanla bekleniyor. 2022 yılının kasım ayında Mazhar Alanson'ın programına konuk olan dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için merak uyandıran bir açıklama yapmış ve dizinin başlama tarihini Ocak olarak işaret etmişti. Ancak aylardır dizinin çekimlerinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Kurtlar Vadisi'nin ne zaman geri döneceği ve nasıl bir hikayeyle izleyiciyle buluşacağı konusunda belirsizlik sürerken hayranlar umutlarını koruyarak beklemeye devam ediyor.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR DENMİŞTİ
Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.