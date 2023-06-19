Yeni Aşk-ı Memnu'da olay yaratacak başrol değişikliği: Biletini kesip gönderdiler

2008 yılında başlayan ve 2 yıl sonra final yapan popüler dizi "Aşk-ı Memnu", uzun bir aranın ardından film uyarlamasıyla geri dönüyor. Dizinin orijinal oyuncu kadrosundan tamamen farklı bir ekip ile çekilecek olan film izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Yeni kadroda yer alan bazı isimler herkesi şaşırtmayı başardı. Son olarak filmin yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'tan set pozu gelmişti. Yaşanan bu gelişme merakları daha da artırdı.