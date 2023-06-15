Arkasına bile bakmadan yollayacaklar! Al Sancak'ta sezon finali öncesi soluk kesecek ayrılık kararı herkesi şaşkına çevirdi!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizi projesi Al Sancak'ta beklenmedik bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin başarılı oyuncularından birisinin diziye veda etmesi büyük şoka neden oldu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Boran karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Nihat Altınkaya diziye veda etme kararı aldı. Alınan bu karar dizinin izleyicileri arasında büyük bir şok yaşanmasına neden oldu. Şimdi yeni bölümlerde neler yaşanacağı merak ediliyor.