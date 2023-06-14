Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, nereli? Melike Şahin ile eşi Sedat Arpalık arasında kaç yaş var? Mesleği ne?

Melike Şahin'in 6 yıl boyunca sır gibi sakladığı eşinin ismi ortaya çıktı. Bu kapsamda aramalar hız kazandı. Peki, Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, nereli? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık arasında kaç yaş var? Mesleği ne? İşte merak edilenler...
SEDAT ARPALIK KİMDİR?
Melike Şahin'in eşidir. İlişkileri 6 yıldır devam etmektedir. Sedat Arpalık hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Melike Şahin ile olan yaş farkı ile gündeme gelmiştir. Sedat Arpalık'ın Melike Şahin'den 10 yaştan fazla büyük olduğu tahmin edilmektedir.
MELİKE ŞAHİN KİMDİR?
Melike Şahin, 18 Nisan 198'da İstanbul'da doğdu. Aslen Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır.