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    • Magazin
    • 14.06.2023 15:48
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    • 14.06.2023 15:53
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    Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, nereli? Melike Şahin ile eşi Sedat Arpalık arasında kaç yaş var? Mesleği ne?

    Melike Şahin'in eşi hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız evlenen Melike Şahin'in eşinin Sedat Arpalık olduğu ortaya çıktı. Peki, Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, nereli? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık arasında kaç yaş var? Mesleği ne? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Melike Şahin'in 6 yıl boyunca sır gibi sakladığı eşinin ismi ortaya çıktı. Bu kapsamda aramalar hız kazandı. Peki, Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, nereli? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık arasında kaç yaş var? Mesleği ne? İşte merak edilenler...

    SEDAT ARPALIK KİMDİR?

    Melike Şahin'in eşidir. İlişkileri 6 yıldır devam etmektedir. Sedat Arpalık hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Melike Şahin ile olan yaş farkı ile gündeme gelmiştir. Sedat Arpalık'ın Melike Şahin'den 10 yaştan fazla büyük olduğu tahmin edilmektedir.

    MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

    Melike Şahin, 18 Nisan 198'da İstanbul'da doğdu. Aslen Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır.

        2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula'yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuar ile bir süre konserler verdi.

        MELİKE ŞAHİN LGBT SAVUNUCULUĞUNA KALKTI

        Dün gece düzenlenen Elle Style Awards töreninde skandal üstüne skandal yaşandı. Mabel Matiz aile yapısını hedef alan sapkın LGBT'yi savunurken benzer bir konuşma da Melike Şahin'den geldi.

        BİR SKANDAL DA MELİKE ŞAHİN'DEN

        Ödül almak için çıktığı sahnede siyasi mesajlar veren Şahin, LGBT savunuculuğu yaptı. Şarkıcı, "Bütün lubunyalar, incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz, bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." dedi.

        Şahin'in skandal ifadeleri şu şekilde;

        "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum."
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        Haberler Magazin Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında, nereli? Melike Şahin ile eşi Sedat Arpalık arasında kaç yaş var? Mesleği ne?
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