Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı! Koyunhisar’ı fethetti

Kuruluş Osman'ın 130. bölümünde Osman Bey, Koyunhisar Kalesi'ni fethettikten sonra taht salonunda Koyunhisar halkının ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Osman Bey; bundan sonra Bizans'la yapılan ticaretlerde vergi ödemeyeceklerini, kervanlarının da kendisi tarafından korunacağını Koyunhisar halkıyla paylaştı.
Aynı zamanda Osman Bey; hoşgörülü ve birleştirici bir tavırla dili, dini ve milleti ne kadar farklı olursa olsun tüm halkın eşit olduğunu ve herhangi bir sorun yaşadıklarında bizzat kendisine söylenebileceğini vurguladı.