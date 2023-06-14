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    • Magazin
    • 14.06.2023 22:33
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    • 14.06.2023 22:41
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    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı! Koyunhisar’ı fethetti

    ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. bölümünde Osman Bey, alpları ve kendisine bağlı beylerle beraber Bafeus Muharebesi’nde Tekfur Valens’e bağlı Bizans güçlerini mağlup etti. Zaferin ardından ise Osman Bey, Koyunhisar Kalesi’ni fethetti. İşte o sahne...

    takvim.com.tr
    Osman Bey, Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı!

    Kuruluş Osman'ın 130. bölümünde Osman Bey, Koyunhisar Kalesi'ni fethettikten sonra taht salonunda Koyunhisar halkının ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

    Osman Bey; bundan sonra Bizans'la yapılan ticaretlerde vergi ödemeyeceklerini, kervanlarının da kendisi tarafından korunacağını Koyunhisar halkıyla paylaştı.

    Aynı zamanda Osman Bey; hoşgörülü ve birleştirici bir tavırla dili, dini ve milleti ne kadar farklı olursa olsun tüm halkın eşit olduğunu ve herhangi bir sorun yaşadıklarında bizzat kendisine söylenebileceğini vurguladı.
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı! Koyunhisar’ı fethetti
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