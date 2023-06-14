Ateş Kuşları’nın kadrosuna Ali Önsöz dahil oluyor!

Seyirci tarafından 'Kara' karakterini kimin canlandıracağı uzun zamandır merakla beklenirken, kadroya başarılı oyuncu Ali Önsöz dahil oldu. Önsöz, dizide Kara rolünü üstlenecek. Ateş Kuşları'nın 21. bölümüyle ekrana çıkacak olan Önsöz, dizide çocukken öldü sanılan Kara'nın yetişkin halini canlandıracak.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken dizinin başrollerinde; İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) rol alıyor.

"Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de atv'de...