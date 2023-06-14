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    • Magazin
    • 14.06.2023 18:53
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    • 14.06.2023 18:53
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    Ateş Kuşları’nın kadrosuna Ali Önsöz dahil oluyor!

    Merakla beklenen ‘Kara’ karakterini Ali Önsöz canlandıracak Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her Cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv’nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları’na yeni bir isim dahil oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ateş Kuşları’nın kadrosuna Ali Önsöz dahil oluyor!

    Seyirci tarafından 'Kara' karakterini kimin canlandıracağı uzun zamandır merakla beklenirken, kadroya başarılı oyuncu Ali Önsöz dahil oldu. Önsöz, dizide Kara rolünü üstlenecek. Ateş Kuşları'nın 21. bölümüyle ekrana çıkacak olan Önsöz, dizide çocukken öldü sanılan Kara'nın yetişkin halini canlandıracak.

    Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken dizinin başrollerinde; İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) rol alıyor.

    "Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de atv'de...

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    Haberler Magazin Ateş Kuşları’nın kadrosuna Ali Önsöz dahil oluyor!
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