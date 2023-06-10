Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak diziden ayrılacak mı, neden? KARDEŞLERİM Asiye, Doruk, Ömer öldü mü?

Kardeşlerim 94. bölümüyle 10 Haziran Cumartesi günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Bu bölümde sezon finali yapacak dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. 94. bölüm fragmanını izleyenler ise hemen internet arama motorlarına yöneldi. Peki Kardeşlerimde herkes ölüyor mu? Asiye, Doruk, Ömer, Ahmet, Suzan öldü mü, ölecek mi? Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak diziden ayrılacak mı, neden?

Kardeşlerim dizisinin sezon finali, izleyicileri şaşırtmayı başardı. 94. bölümde yaşanan büyük kaza, dizinin hayranlarını endişelendirdi ve karakterlerin son durumu merak konusu haline geldi. Asiye, Doruk, Ömer, Ahmet ve Suzan'nın bu olaydan nasıl etkilendiği ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu soruların cevapları da ortaya çıkacaktır.