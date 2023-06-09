Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu konser için İstanbul'a geldi! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının son hali dikkat çekti

Johnny Depp'in de aralarında olduğu Hollywood Vampires grubu, dünya turu kapsamında dün Romanya'da verdikleri konserin ardından bugün başkent Bükreş'ten özel uçakla saat 16.00 sıralarında İstanbul'a geldi.

JOHNNY DEPP İSTANBUL'DA I VİDEO İZLE

KOLTUK DEĞNEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dünya turuna çıkmadan önce ayak bileğinden sakatlanan Depp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden koltuk değneğiyle yürüyerek çıktı.

Depp, kendisini takip eden basın mensuplarına el sallayarak selamladı.

MUHABİRLERE TÜRKÇE YANIT

Bugün 60'ıncı yaşını kutlayan ünlü aktör; gazetecilerin doğum gününü tebrik ederek, "Bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna, Türkçe teşekkür ederek yanıt verdi.

KONSER GELİRİ DEPREMZEDELERE

Özel güvenlik görevlilerinin koruması altından terminalden çıkan Depp, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Hollywood yıldızı kısa bir süre önce ayak bileğinden sakatlanmış ve ABD'deki üç konserini iptal etmişti.

Rock grubu Hollywood Vampires, İstanbul konserinin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını açıklamıştı.