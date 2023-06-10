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    • Magazin
    • 10.06.2023 18:13
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    • 10.06.2023 18:13
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziyi şaha kaldırır! Hasımlığın alasını yapacaklar!

    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın heyecan dolu yeni bölümü yaklaşıyor. Dizide gerçekleşen yeni transferler ve ünlü oyuncuların katılımı, izleyicilere renkli ve unutulmaz anlar yaşatıyor. Kadroya yakın bir zamanda dahil olan ünlü oyuncu Engin Benli, Tatavlalı karakteriyle izleyicilerden tam not alıyor. Engin Benli'nin Tatavlalı karakteriyle diziye katılması Cezayir ve Tatavlalı arasındaki gerilimli düşmanlığın daha da alevlenmesine neden oluyor. Seyirciler gelecek salı günü yayınlanacak olan bölüme büyük bir heyecanla kilitlenmiş durumda. İlerleyen haftalarda yayınlanacak bölümlerde ise olaylar iyice karışacak ve yaşanacak bir olay izleyicileri şok edecek.

    Ben Bu Cihana Sığmazam’dan bomba hamle!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni transferleri izleyiciler arasında büyük heyecan yaratıyor. Dizinin kadrosuna katılan ünlü oyuncular izleyicilerin ilgi ve beğenisini üzerlerine çekmeyi başarıyor. Engin Benli'nin Tatavlalı karakteri ise özellikle büyük bir beğeni topluyor. Diziye gelecek olan yeni oyuncular da merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümleri heyecanın doruk noktasına çıktığı anlarla dolu olacak. Yeni transferler, diziye büyük bir heyecan ve tazelik katmaya devam ediyor. İzleyiciler gelecek hafta yayınlanacak bölümde yaşanacak olayların heyecanını şimdiden hissetmeye başladı.

    SÜRPRİZ KARAKTER

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı.

    Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler heyecana neden olmaya devam ediyor.

        Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekerken yeni isimler kadroya tek tek dahil ediliyor.

        YENİ ROLÜ ÇOK KONUŞULDU

        EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

        3 AYRILIK BİRDEN

        Ben Bu Cihana Sığmazam'dan 3 isim birden ayrılıyor. Diziye veda edecek isimler ise belli oldu.

            Her hafta aksiyon dolu anlara sahne olan dizide Cezayir'in annesini oynayan Gülendam'ı oynayan Işıl Yücesoy projeye veda ediyor.

            Dizide Canan'ı canlandıran Değer Alp ve Orhan'ı oynayan Erkan Sever de kadrodan ayrılıyor.
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            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziyi şaha kaldırır! Hasımlığın alasını yapacaklar!
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