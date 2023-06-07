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    • Magazin
    • 08.06.2023 09:41
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    • 08.06.2023 09:41
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    Yerini bir türlü dolduramadılar! Üç Kız Kardeş'te şalterleri attıracak ayrılık

    Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan tam gaz devam ederken kahreden haber geldi. Dizi sezon finali yaparak bir süreliğine ekranlara veda edecek. Bilindiği üzere Süreç Film imzalı dizide bomba bir ayrılık yaşanmış ve izleyiciler yaşadığı şoku bir türlü atlatamamıştı. Sosyal medyada tekrar gündeme gelen bu ayrılık gelişmesiyle ilgili pek çok yorum yapıldı.

    Üç Kız Kardeş dizisinde flaş gelişme!

    Özgü Kaya, İclal Aydın ve Reha Özcan'ın başrollerini üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında salı günleri izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi bir buçuk ay önce yaşanan ayrılık gündeme geldi. Sosyal medyada ayrılan oyuncu için "Hala yeri doldurulamadı" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Dizinin son bölümlerinde yaşanan ayrılıklar son dönemde izleyicinin ağzını bir karış açık bıraktı.

    FLAŞ GELİŞME!

    Fenomen dizi Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan tam gaz sürerken gelen ayrılık haberi herkesi şaşırttı.

    Mesut rolüne hayat veren Demircan Kaçel'in diziye veda etmesi izleyicileri şoke eden gelişmelerden olmuştu.

        Moral bozan bu ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler yeni bölümlerde neler olacağına odaklandı.

        Sosyal medyada ayrılan oyuncu için "Hala yeri doldurulamadı" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

        TÜRKAN BEKLEDİĞİ CEVABA ULAŞAMADI

        Türkan, Kartal'a sorduğu sorudan beklediği cevabı alamaz. Ancak Kartal'ın, Türkan ve Somer'i de bir arada tutabileceği başka bir teklifi vardır.

            Dönüş geçmişiyle yüzleştikten sonra derin ve endişe veren bir sessizliğe bürünür. Derya'nın içiyse, Dönüş'e açıkladığı gerçekler nedeniyle rahat değildir.
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            Haberler Magazin Yerini bir türlü dolduramadılar! Üç Kız Kardeş'te şalterleri attıracak ayrılık
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