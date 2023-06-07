Yerini bir türlü dolduramadılar! Üç Kız Kardeş'te şalterleri attıracak ayrılık

Özgü Kaya, İclal Aydın ve Reha Özcan'ın başrollerini üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında salı günleri izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi bir buçuk ay önce yaşanan ayrılık gündeme geldi. Sosyal medyada ayrılan oyuncu için "Hala yeri doldurulamadı" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Dizinin son bölümlerinde yaşanan ayrılıklar son dönemde izleyicinin ağzını bir karış açık bıraktı.