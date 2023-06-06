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    • Magazin
    • 07.06.2023 09:29
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    • 07.06.2023 09:29
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    4 yıl sonra bir ilk... Gönül Dağı'nı şah mat edecek dizi belli oldu! Yeni diziyi gören şaştı kaldı

    TRT dijital platformu TABİİ'nin yeni projelerinden birisine Gönül Dağı dizisinin yapımcı şirketi imza attı. Bu proje Modern Doğu Masalları adlı dizi oldu. Proje aynı yapımcı şirkete ait olan Gönül Dağı dizisiyle benzerlik gösteriyor. Başrollerini Semih Ertürk ve Feyyaz Duman'ın paylaştığı dizide ayrıca Mehmet Atay da önemli bir rol üstleniyor. Modern Doğu Masalları, babalarını kaybetmiş olan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

    Gönül Dağı’nın yapımcısından yeni dizi!

    Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. Dizi izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor ve her hafta yaşanan gelişmeler heyecan yaratıyor. Gönül Dağı'nın yapımcılığını üstlenen Köprü Film ise yeni bir dizi projesi için hazırlıklarını tamamladı. Son aktarılan bilgilere göre, Köprü Film TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi projesini hazırladı ve diziye Gönül Dağı'ndan tanıdığımız isimler de katıldı.

    SÜRPRİZ PROJE!

    Gönül Dağı'nın yeni bölümü için heyecan devam ediyor. Son günlerde izleyicileri meraklandıracak bir gelişme yaşandı.

    Dizinin adı Modern Doğu Masalları olarak belirlendi. Merakla beklenen projenin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay gibi ünlü isimler yer alıyor.

        Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

        Dizinin yapımcılığını üstlenen Köprü Film ise yeni bir dizi projesi için hazırlıkları tamamladı.

        Modern Doğu Masalları babalarını kaybetmiş olan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Halil ve İbrahim adındaki bu kardeşler, babalarının vasiyetini yerine getirebilmek için bir yolculuğa çıkıyor.

            Bu yolculuk Anadolu'da asırlar boyu anlatılan hikayelerle bezeli bir yolculuktur. Çünkü hem babalarının geçmişi hem de kendileri hakkında birçok şey öğreneceklerdir.
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            Umutusuz vakasınız
            Haberler Magazin 4 yıl sonra bir ilk... Gönül Dağı'nı şah mat edecek dizi belli oldu! Yeni diziyi gören şaştı kaldı
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