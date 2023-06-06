4 yıl sonra bir ilk... Gönül Dağı'nı şah mat edecek dizi belli oldu! Yeni diziyi gören şaştı kaldı

Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. Dizi izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor ve her hafta yaşanan gelişmeler heyecan yaratıyor. Gönül Dağı'nın yapımcılığını üstlenen Köprü Film ise yeni bir dizi projesi için hazırlıklarını tamamladı. Son aktarılan bilgilere göre, Köprü Film TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi projesini hazırladı ve diziye Gönül Dağı'ndan tanıdığımız isimler de katıldı.