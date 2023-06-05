Yalı Çapkını'nda sürpriz başrol değişikliği yaşandı! Kilit ismi apar topar kadrodan çıkardılar!

Yalı Çapkını dizisi son haftalarda büyük bir sürprize sahne oldu. Fuat'ın ölüm haberinin ardından Korhan Ailesi üzüntüye boğuldu. Özellikle Ferit, Fuat'ın kaybıyla derinden etkilendi ve duygusal bir çöküntü yaşadı. Ancak beklenmedik bir şekilde, bu zorlu süreçte Ferit'i teselli etmek için Halis Ağa, Seyran'ı affederek yalıya davet etti. Bu karar diziye yeni bir dönüm noktası getirecek gibi görünüyor. Öte yandan bir kişinin diziden ayrılacağı iddiasının ardından izleyiciler cuma akşamına büyük bir heyecanla odaklandı ve yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor.