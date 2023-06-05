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    • Magazin
    • 06.06.2023 08:57
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    • 06.06.2023 08:57
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    1. numaralı ismin kalemini kırdılar! Arka seyircisinin dünyasını başına yıkacak bir başrol ayrılığı daha yaşanacak!

    Arka Sokaklar'da ciğerleri parça pinçik edecek başrol vedası! 1. numaralı ismin fişini çektiler. Arka Sokaklar'daki 1 numaralı başrol ayrılık iddiası daha ilk bölümden seyircileri şoka sokacak. 17 yıldır izleyicisi karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinde izleyicileri sarsacak bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana kadroda olan ismin diziye veda edeceği haberi kulislere bomba gibi düştü. Bilindiği üzere Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh da diziye bu sezonun ilk bölümünde veda etmişti.

    Arka Sokaklar’da flaş veda!

    Uzun yıllardır devam eden ve bu sezon kısa bir süre ekranlara Arka Sokaklar dizisi Eylül ayında tekrar başlayacak. 17. sezon başında Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh da diziye bu sezonun ilk bölümünde ayrılmıştı. Dizinin sıkı takipçilerini şaşırtan bir ayrılık yaşandığının iddia edilmesi herkesi şoke etti. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan bir ismi canlandıran usta oyuncu diziye veda edeceği söylentileri izleyicileri oldukça şaşırttı ve moralini bozdu. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla eylül ayında neler yaşanacağını merak ediyor.

    BOMBA İDDİA!

    Arka Sokaklar'daki Rıza Baba karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda edeceği söylentileri üzüntü yarattı.

    Arka Sokaklar, 2006 yılında başlayan ve izleyicileriyle uzun soluklu bir yolculuğa çıkan bir dizi olarak ön plana çıkıyor.

        Rıza Baba karakteri, Zafer Ergin'in başarılı performansıyla seyircinin gönlünde taht kurmuştu. Rıza Baba'nın bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığı izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

        Dizi, 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti. Bu süre zarfında, Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı haberleri ortaya çıktı.

        Zafer Ergin'in ayrılığının yaşanması durumunda dizinin yeni döneminde izleyicileri nasıl bir hikaye beklediği merakla bekleniyor.
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            Depremzedeleri bıraktı kaçak yıkıma koştu
            Haberler Magazin 1. numaralı ismin kalemini kırdılar! Arka seyircisinin dünyasını başına yıkacak bir başrol ayrılığı daha yaşanacak!
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