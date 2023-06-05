1. numaralı ismin kalemini kırdılar! Arka seyircisinin dünyasını başına yıkacak bir başrol ayrılığı daha yaşanacak!

Uzun yıllardır devam eden ve bu sezon kısa bir süre ekranlara Arka Sokaklar dizisi Eylül ayında tekrar başlayacak. 17. sezon başında Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh da diziye bu sezonun ilk bölümünde ayrılmıştı. Dizinin sıkı takipçilerini şaşırtan bir ayrılık yaşandığının iddia edilmesi herkesi şoke etti. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan bir ismi canlandıran usta oyuncu diziye veda edeceği söylentileri izleyicileri oldukça şaşırttı ve moralini bozdu. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla eylül ayında neler yaşanacağını merak ediyor.