Al Sancak dizisinde Gülsim Ali şoku! Kimse bunu beklemiyordu! Meğer yeni rolünde...

Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı Al Sancak dizisi, yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla seyircilerden olumlu tepkiler alıyor. Rakipleri arasında iddialı bir konumda olan dizi reyting sıralamasında da dikkat çekiyor.