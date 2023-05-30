14 milyon liralık araç pert oldu! Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı.
ÜNAL TURAN VE ŞARKICI CEYLAN KOYNAT KAZA YAPTI I VİDEO İZLE
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.