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    • Magazin
    • 30.05.2023 19:23
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    • 30.05.2023 19:49
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    14 milyon liralık araç pert oldu! Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

    Sultangazi'de otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan şarkıcı nişanlısı Ceylan Koynat kaza yaptı. Kaza anı otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DHA
    Korkunç kaza! 14 milyon liralık araç pert oldu

    Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı.

    ÜNAL TURAN VE ŞARKICI CEYLAN KOYNAT KAZA YAPTI I VİDEO İZLE

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
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        Haberler Magazin 14 milyon liralık araç pert oldu! Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı
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