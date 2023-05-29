Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerine tepki! “Ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor”

Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Merve Dizdar'ın yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalaması, büyük tepki çekti.
Merve Dizdar şu ifadeleri kullandı: "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın.
Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor.