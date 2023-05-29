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    • Magazin
    • 30.05.2023 01:47
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    • 30.05.2023 01:51
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    Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerine tepki! “Ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor”

    Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü alan Merve Dizdar’ın, tören sırasında yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalamaya yönelik kullandığı ifadeler tepki topladı. Merve Dizdar’a tepki gösteren isimlerden biri de Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "En popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor” ifadelerini kullandı. İşte Tamer Karadağlı’nın o açıklaması...

    takvim.com.tr
    Tamer Karadağlı’dan Merve Dizdar’ın Cannes’daki sözlerine tepki!

    Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Merve Dizdar'ın yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalaması, büyük tepki çekti.

    Merve Dizdar şu ifadeleri kullandı: "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın.

    Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor.

        Bu ödülü; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum"

        Merve Dizdar'a bir tepki de oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

        "Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaaa...

        Konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kendisi Fransa'nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa'da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri?

            Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan; bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor...

            Ama yiğidi öldür, hakkını yeme... Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum"
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            Bu zihniyet değişmez!
            Haberler Magazin Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerine tepki! “Ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor”
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