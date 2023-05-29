Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözlerine tepki! “Ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor”

Merve Dizdar'a bir tepki de oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaaa...