Kimse bunu beklemiyordu! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç şoku! Karar verildi

TRT 1'de iki sezondur yayınlanan popüler dizi Alparslan Büyük Selçuklu için üzücü bir haber ortaya çıktı. Başrol oyuncusunun ayrılık kararı, dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlikler doğurdu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun başrol oyuncularından birisinin ayrılık kararı vermesiyle birlikte dizi final yapma kararı aldı.
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi için üzücü bir haber duyuruldu. Bu haber dizinin sadık izleyicileri arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç'un ayrılık kararının ardından dizinin yapımcısı Emre Konuk, ekibe dizinin final yapacağını bildirdi.