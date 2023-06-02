Kimse bunu beklemiyordu! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç şoku! Karar verildi

TRT 1'de iki sezondur yayınlanan popüler dizi Alparslan Büyük Selçuklu için üzücü bir haber ortaya çıktı. Başrol oyuncusunun ayrılık kararı, dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlikler doğurdu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun başrol oyuncularından birisinin ayrılık kararı vermesiyle birlikte dizi final yapma kararı aldı.