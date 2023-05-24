Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti! Acı haber sosyal medyadan duyuruldu...

Güçlü ve kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen sanatçısının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Tina Turner'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. O, müziği ve yaşama olan sınırsız tutkusuyla dünya çapında milyonlarca hayranını büyüledi ve yarının yıldızlarına ilham verdi." ifadelerine yer verildi.