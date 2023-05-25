Yalı Çapkını'nın yeni bölümünü bekleyenlere sağlam ters köşe! O sahneyi görünce yıkılacaksınız!

Star TV ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde yaşanan son gelişmeler izleyicileri heyecanlandırmıştı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciye kötü haber verildi. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizide yeni bir ayrılığın daha yaşanacağı kulislerde kulaktan kulağa yayıldı. Yalı Çapkını dizisinin 34. yeni bölümü 26 Mayıs 2023 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.
BİR AYRILIK DAHA!
Kulislerde dilden dile dolaşan bilgilere göre Yalı Çapkını dizisindeki bu ayrılık izleyicileri derinden etkileyecek. Hangi karakterin diziden ayrılacağı ve ayrılık sahnesinin nasıl gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmamış durumda.
İzleyiciler, heyecanla bekledikleri yeni bölümde bu flaş ayrılığı görmek için 26 Mayıs 2023 Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyor.