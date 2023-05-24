Arka Sokaklar'daki Çocuklar Duymasın detayı görenleri afallattı! Meğer iki başrol aynı anda...

Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" karakteriyle yıllar önce büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncunun Arka Sokaklar dizisiyle olan bağlantısı ise izleyicileri şaşırttı. 2002 yılında başlayan ve Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Haluk" karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, o dönemlerde Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Karadağlı'nın Arka Sokaklar'da eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı ziyaret ettiği sırada konuk oyuncu olarak sahne aldığı öğrenildi.