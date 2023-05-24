Arka Sokaklar'daki Çocuklar Duymasın detayı görenleri afallattı! Meğer iki başrol aynı anda...

Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" karakteriyle yıllar önce büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncunun Arka Sokaklar dizisiyle olan bağlantısı ise izleyicileri şaşırttı. 2002 yılında başlayan ve Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Haluk" karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, o dönemlerde Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Karadağlı'nın Arka Sokaklar'da eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı ziyaret ettiği sırada konuk oyuncu olarak sahne aldığı öğrenildi.
HALUK KARAKTERİYLE TANINMIŞTI
Tamer Karadağlı'nın Arka Sokaklar dizisindeki bu kısa süreli rolü dizi hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Karadağlı'nın özellikle Çocuklar Duymasın dizisiyle özdeşleşen "Haluk" karakteri, Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olarak kabul ediliyor.
20 SANİYELİĞİNE KONUK OLDU
Türk televizyonu için önemli bir yere sahip olan Tamer Karadağlı, oyunculuk kariyerine birçok dizi ve film projesiyle devam ediyor.