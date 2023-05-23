Star TV'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Fuat karakterinin ölümü Korhan Ailesi'ni derinden sarsarken dizinin takipçilerini de şoke etti. Cenaze töreni ise tam bir dram atmosferine sahne oldu. Yalı Çapkını'nın bu hafta yayınlanacak bölümü tam bir drama sahne olacak. Öte yandan diziye bir karakterin daha veda edeceğinin iddia edilmesi seyircide büyük bir şoka uğradı.