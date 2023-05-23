Star TV'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Fuat karakterinin ölümü Korhan Ailesi'ni derinden sarsarken dizinin takipçilerini de şoke etti. Cenaze töreni ise tam bir dram atmosferine sahne oldu. Yalı Çapkını'nın bu hafta yayınlanacak bölümü tam bir drama sahne olacak. Öte yandan diziye bir karakterin daha veda edeceğinin iddia edilmesi seyircide büyük bir şoka uğradı.
PEŞ PEŞE VEDALAR!
Öte yandan son zamanlarda babalık tartışmalarıyla gündeme gelen Orhan karakteri, dizinin sezon finali öncesi veda edecek.
Orhan'ın yasak aşkı İfakat ile yaşadığı tutkulu ilişki, dizinin ilgi çeken noktalarından biriydi. Bu vedanın nasıl gerçekleşeceği ve Orhan'ın hikâyedeki etkisi ise merakla bekleniyor.