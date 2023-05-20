Atmosferi değiştirmeye geliyorlar! Alparslan Büyük Selçuklu'nun 2 yeni transferi diziye çağ atlattırır!

Heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri için oyuncu transferleri sürpriz bir şekilde duyuruldu. İlk sezonu büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen dizi kadrosuna yeni yüzler katmaya devam ediyor. Son olarak 2 yeni transfer haberinin izleyiciler tarafından duyulması büyük bir heyecan yarattı. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölümü bekliyor.
İKİ BOMBA TRANSFER!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çatalbaş 57. bölümde kadın savaşçı rolünde diziye katılıyor. Çatalbaş, Diyojen'in sağ kolu olan Iraz Komutan karakterini canlandıracak.
Ayrıca güzel oyuncu TRT'nin yeni dijital kanalı olan tabii'nin Hür adlı iddialı dizisinde de başrol oyuncuları arasında yer alıyor.