Atmosferi değiştirmeye geliyorlar! Alparslan Büyük Selçuklu'nun 2 yeni transferi diziye çağ atlattırır!

Heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri için oyuncu transferleri sürpriz bir şekilde duyuruldu. İlk sezonu büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen dizi kadrosuna yeni yüzler katmaya devam ediyor. Son olarak 2 yeni transfer haberinin izleyiciler tarafından duyulması büyük bir heyecan yarattı. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölümü bekliyor.