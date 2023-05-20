İki isimle birden yolları ayırıyorlar! 4. sezon onayı alan Teşkilat'ta çifte veda sancısı!

Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin kilit oyuncuları arasında yer alan iki ismin diziye veda edeceğinin duyurulması adeta şok etkisi yarattı. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı dizide bu hafta bomba gelişmeler peş peşe yaşanacak ve gelecek bölümlerde iki ismin vedası izleyiciyi derin bir kedere sürükleyecek.