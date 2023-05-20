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    • Magazin
    • 21.05.2023 18:52
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    • 21.05.2023 18:53
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    İki isimle birden yolları ayırıyorlar! 4. sezon onayı alan Teşkilat'ta çifte veda sancısı!

    4. sezon onayı alan Teşkilat'ta çifte veda sancısı! İki isimle birden yolları ayırıyorlar. TRT 1'in merakla takip edilen dizisi "Teşkilat", pazar akşamları seyircileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Şu ana kadar üç sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor. Öte yandan sezon finali öncesinde diziye iki ismin veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü.

    4. sezon onayı alan Teşkilat’ta çifte veda sancısı!

    Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin kilit oyuncuları arasında yer alan iki ismin diziye veda edeceğinin duyurulması adeta şok etkisi yarattı. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı dizide bu hafta bomba gelişmeler peş peşe yaşanacak ve gelecek bölümlerde iki ismin vedası izleyiciyi derin bir kedere sürükleyecek.

    İKİ SÜRPRİZ VEDA

    Gazeteci Birsen Altuntaş, Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın dizinin hayranlarını şaşırtacak bir şekilde diziden ayrılacağını duyurdu.

    Başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat dizide dikkat çeken karakterlerine hayat veriyordu.

        Ancak beklenmedik bir gelişmeyle bu iki başarılı oyuncuyla yollar ayrılacak.

        Her iki oyuncu da ayrılığın sebeplerini açıklamazken bu gelişme izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Diziye damga vuran karakterlerin ayrılacağının duyurulmasıyla birlikte üzüntü ve şaşkınlık havası hakim oldu.

        Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın ayrılacağına dair haberler dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda da çeşitli yorumlara neden oldu.
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            Haberler Magazin İki isimle birden yolları ayırıyorlar! 4. sezon onayı alan Teşkilat'ta çifte veda sancısı!
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