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    • Magazin
    • 22.05.2023 11:27
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    • 22.05.2023 11:27
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye ilaç gibi geldi! Seyirci böyle düşmanlık görmedi!

    atv'nin başarılı yapımı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecanlı doruklara çıktı. Dizi yeni transferler ve ünlü oyuncuların katılımıyla izleyicilere renkli anlar yaşatıyor. Kadroya yakın bir zamanda dahil olan ünlü oyuncu Engin Benli de Tatavlalı karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Engin Benli'nin Tatavlalı karakteriyle diziye dahil olması Cezayir ve Tatavlalı düşmanlığı arasındaki gerilimli bir savaş başlamasına neden oldu. Seyirciler büyük bir heyecanla gelecek salı günü yayınlanacak bölüme kilitlendi. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde ortalık iyice karışacak ve yaşanacak bir olay şok edecek.

    Ben Bu Cihana Sığmazam’a yeni transfer!

    Son döneme damgasını vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni transferleri izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncular izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Engin Benli'nin Tatavlalı karakteri büyük bir beğeni topladı. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra diziye yeni katılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler diziye büyük heyecan kattı.

    TAM NOT ALDI

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler heyecana neden olmaya devam ediyor.

    Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekerken yeni isimler kadroya tek tek dahil ediliyor.

        YENİ ROLÜ ÇOK KONUŞULDU

        EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

        3 AYRILIK BİRDEN

        Ben Bu Cihana Sığmazam'dan 3 isim birden ayrılıyor. Diziye veda edecek isimler ise belli oldu.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her hafta aksiyon dolu anlara sahne olan dizide Cezayir'in annesini oynayan Gülendam'ı oynayan Işıl Yücesoy projeye veda edecek.
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            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye ilaç gibi geldi! Seyirci böyle düşmanlık görmedi!
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