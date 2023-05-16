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    • Magazin
    • 16.05.2023 20:40
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    • 16.05.2023 22:18
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı! Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu ilk kez konuştu! “40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var”

    "Duyanlara Duymayanlara" isimli dillere pelesenk olan şarkısını AK Parti seçim mitinglerinde kullanan usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Usta sanatçı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için “Sayın cumhurbaşkanım derim ama canım abimi kesinlikle unutmam. 40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var” ifadelerini kullandı. İşte Cengiz Kurtoğlu’nun o açıklaması...

    takvim.com.tr
    “40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var”

    Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu AK Parti'nin seçim şarkısı 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

    CENGİZ KURTOĞLU İLK KEZ KONUŞTU I VİDEO İZLE

    Kurtoğlu, "Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" dedi.

    Bir televizyon programına telefonla bağlanan usta sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu"

        "40 YILA YAKIN ABİ KARDEŞLİĞİMİZ VAR"
        Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul Gençlik buluşmasında ona sürpriz yaptık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyli hepimiz bu ülkede kardeş olduğunu ifade etmek istiyorum.

        Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Sayın cumhurbaşkanım derim ama canım abimi kesinlikle unutmam. 40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu"

        NE OLMUŞTU?
        Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı.
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        Haberler Magazin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı! Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu ilk kez konuştu! “40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var”
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