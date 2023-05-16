Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı! Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu ilk kez konuştu! “40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var”

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu AK Parti'nin seçim şarkısı 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
CENGİZ KURTOĞLU İLK KEZ KONUŞTU I VİDEO İZLE
Kurtoğlu, "Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" dedi.
Bir televizyon programına telefonla bağlanan usta sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu"