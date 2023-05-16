Yapımcılardan ani karar! Yalı Çapkını seyircisi bir ilki yaşayacak! Böylesini ne gördünüz ne duydunuz

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını geçtiğimiz cuma akşamı hayranlarını üzmüştü. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başarılı performanslarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, yeni bölümünün yayınlanmamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Dizinin izleyicileri yeni bölümün yayınlanmasını istediklerini söyleyerek sosyal medyada kampanya başlattı. Peş peşe gelen isteklerin ardından Star TV'nin beklenen kararı sonunda açıklandı.
SEYİRCİYE BİR İLKİ YAŞATACAKLAR
Geçtiğimiz hafta yeni bölümün yayınlanmamasının ardından hayal kırıklıklarını sosyal medyada dile getirdi.
Yalı Çapkını'nda iki bölüm birden yayınlanacak olması dizinin sadık izleyicileri arasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.