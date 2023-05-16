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    • Magazin
    • 17.05.2023 09:06
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    • 17.05.2023 09:06
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    Yapımcılardan ani karar! Yalı Çapkını seyircisi bir ilki yaşayacak! Böylesini ne gördünüz ne duydunuz

    Yalı Çapkını geçen hafta beklenmedik bir şekilde izleyicilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle seyirciye merhaba demeyen dizi seyircilerin moralini bozmuştu. Dizinin 16 Mayıs Salı günü ekrana geleceğinin duyulması hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak yeni bilgilere göre Yalı Çapkını'nın 32. bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı. 33. bölüm ise 19 Mayıs Cuma günü ekranlarda olacak.

    Yalı Çapkını seyircisine bir ilki yaşatacaklar!

    Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını geçtiğimiz cuma akşamı hayranlarını üzmüştü. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başarılı performanslarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, yeni bölümünün yayınlanmamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Dizinin izleyicileri yeni bölümün yayınlanmasını istediklerini söyleyerek sosyal medyada kampanya başlattı. Peş peşe gelen isteklerin ardından Star TV'nin beklenen kararı sonunda açıklandı.

    SEYİRCİYE BİR İLKİ YAŞATACAKLAR

    Geçtiğimiz hafta yeni bölümün yayınlanmamasının ardından hayal kırıklıklarını sosyal medyada dile getirdi.

    Yalı Çapkını'nda iki bölüm birden yayınlanacak olması dizinin sadık izleyicileri arasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.

        Star TV'nin cuma günleri yayınlanan ve aldığı reytinglerle en çok izlenen diziler listesindeki yerini kimseye kaptırmayan Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen 32. Bölümü 16 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak.

        FERİT'İ ENDİŞELENDİREN GELİŞME!

        Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.

        Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir.

            Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar.
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            İGA Art Sanat
            Haberler Magazin Yapımcılardan ani karar! Yalı Çapkını seyircisi bir ilki yaşayacak! Böylesini ne gördünüz ne duydunuz
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