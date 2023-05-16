Yapımcılardan ani karar! Yalı Çapkını seyircisi bir ilki yaşayacak! Böylesini ne gördünüz ne duydunuz

FERİT'İ ENDİŞELENDİREN GELİŞME!

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.