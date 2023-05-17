Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar! Gönül Dağı'ndaki bu ayrılığa mendil dayanmaz!

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri milyonlarla buluşan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyircilerin dikkatini çekti ve heyecanla takip etmelerine neden oldu. Ancak, diziye ilişkin kulislerde dolaşan bomba bir iddia, izleyicileri şaşırttı. Bu iddiaya göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ünlü bir oyuncu yeni bölümlerde diziden ayrılacak. Ayrıca dizide başka oyuncuların da ayrılacağı iddiası da büyük şaşkınlık yarattı.