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    • Magazin
    • 12.05.2023 08:18
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    • 12.05.2023 08:18
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    Gönül Dağı'nın yeni Dilek'ine selam verin! Herkes Gülsim Ali'yi beklerken birden o çıkageldi!

    TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler heyecanı doruklara çıkarmayı başardı. Cumartesinin sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Amcaoğulları ve Taner'in yaptıkları icat kasabada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan son haftalarda bir karakterin geri dönüşü heyecan yarattı. Sürpriz karakterin diziye dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayını getirdi. İzleyiciler şimdi bu hafta yayınlanacak olan 97. bölümü bekliyor.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda sürpriz geri dönüş!

    Gönül Dağı'nın son bölümünde gerçekten heyecan dolu anlar yaşandı. 95. bölümde Gedelli kasabasında bayram coşkusunun yanı sıra Kenan ve Elif'in düğün sevinci de ekranlara taşındı. Bu gelişme izleyicileri oldukça mutlu etti. Ayrıca son haftalarda yaşanan geri dönüş olayı da kasabaya renk kattı ve dizinin heyecanını artırdı. İzleyiciler olarak gelecek bölümlerde neler olacağını heyecanla bekliyoruz. Gönül Dağı ekibi bu sezon da bizi şaşırtmayı başardı ve büyük bir başarıya imza attı.

    GERİ DÖNDÜ

    Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.

    Bilindiği gibi Selma öğretmen karakteri kasabaya veda etmiş ve bu gelişme herkesi bir hayli şaşırtmıştı.

        Selma'nın diziye an, dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi. Meryem karakteri de ayrıldıktan sonra geri dönmüştü.

        Şimdi gözler Dilek'in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Taner ile Selma'nın evlenip evlenmeyeceğine çevrildi.

        İzleyicilerin bir kısmı böyle bir gelişme yaşanmasını istediğini ifade ederken diğer kısmı da böyle bir gelişme yaşanmamasını söylüyor.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nın yeni Dilek'ine selam verin! Herkes Gülsim Ali'yi beklerken birden o çıkageldi!
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