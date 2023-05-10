Kibariye sağlık durumu nasıl? Son dakika: Kibariye'ye noldu, düştü mü, nasıl düştü? İşte son durumu...

KİBARİYE'YE NE OLDU, DÜŞTÜ MÜ, NASIL DÜŞTÜ?
Son dakika magazin haberleri... Mersin'de konser veren sarkıcı Kibariye sahneden düştü.
KİBARİYE SAHNEDEN DÜŞTÜ I VİDEO İZLE
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
VİDEO GÜNDEM OLDU
Ünlü sanatçı Kibariye konser vermek üzere Mersin'e geldi. Mersin Millet Bahçesi alanında sahne alan ünlü sanatçı şarkı söylediği sırada talihsiz bir olay yaşadı. şarkı arasında oynamak isteyen Kibariye bir anda sahneden yere düştü.
Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan sahnede yaşanan kaza anında, Kibariye'nin düştüğünü gören seyircilerin şaşkınlığı kameralara yansıdı.
KİBARİYE KİMDİR?
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Daha sonra 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinen Kibariye, maddi sorunlar nedeniyle okula gidemedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve sahne aldı.