Ezgi Mola bugün evleniyor! Ezgi Mola kimdir, sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli, meleği ne?

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı bugün evleniyor. Alınan haberin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
EZGİ MOLA EVLENİYOR!
Dört yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola bugün aile arasında gerçekleşecek bir törenle dünyaevine girecek.
Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti. Sık sık evlilik haberleriyle gündeme gelen ikili bu akşam aile arasında yapılacak bir törenle nikah masasına oturacak.