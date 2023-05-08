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    • Magazin
    • 08.05.2023 14:43
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    • 08.05.2023 14:43
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    Ezgi Mola bugün evleniyor! Ezgi Mola kimdir, sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli, meleği ne?

    Oyuncu Ezgi Mola uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile bugün dünyaevine giriyor. Bu nedenle Mustafa Aksakalı hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ezgi Mola kimdir, sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir?

    Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı bugün evleniyor. Alınan haberin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    EZGİ MOLA EVLENİYOR!

    Dört yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola bugün aile arasında gerçekleşecek bir törenle dünyaevine girecek.

    Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti. Sık sık evlilik haberleriyle gündeme gelen ikili bu akşam aile arasında yapılacak bir törenle nikah masasına oturacak.

        İkilinin sade nikah törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Enis Arıkan yapacak.

        MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

        Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyordu.

        EZGİ MOLA KİMDİR?

        29 Mart 1983, İstanbul doğumludur. Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

            Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.

            2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.
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            Haberler Magazin Ezgi Mola bugün evleniyor! Ezgi Mola kimdir, sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli, meleği ne?
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