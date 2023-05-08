5 yıl sonra bir ilk! Hazırlıklara başladılar! Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor

Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinmiş ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Tekden Film, bu başarılı serinin ardından Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisiyle yine tarihi bir konuya odaklanıyor. Dizinin Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alacak.
5 YIL SONRA...
Dizinin final yapmasının ardından 5 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.
Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.