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    • Magazin
    • 09.05.2023 08:50
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    • 09.05.2023 08:50
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    5 yıl sonra bir ilk! Hazırlıklara başladılar! Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor

    Diriliş Ertuğrul'un yerini alması beklenen Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alacak ve TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşacak. İlk sezonu sekiz bölümden oluşacak olan dizi, 2019'da sona eren Diriliş Ertuğrul dizisinin yerini alarak büyük bir ilgiyle karşılanmayı hedefliyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizi için çalışmaların başladığı biliniyor.

    Diriliş Ertuğrul’un yerini kapacak dizi belli oldu!

    Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinmiş ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Tekden Film, bu başarılı serinin ardından Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisiyle yine tarihi bir konuya odaklanıyor. Dizinin Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alacak.

    5 YIL SONRA...

    Dizinin final yapmasının ardından 5 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.

    Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.

        YERİNİ KAPACAK

        Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.

        ÇALIŞMALAR BAŞLADI

        Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Kadroda yer alacak isimler merak ediliyor.

        İLK SEZON 8 BÖLÜM...

        Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.

            FATİH'İ ANLATACAK

            Dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının işleneceği gelen bilgiler arasında yer alırken cast çalışmalarının da başladığı bilgisi verildi. Ayrıca projeyle birlikte fetih döneminin tamamen işleneceği de tahminler arasında yer alıyor.
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            Haberler Magazin 5 yıl sonra bir ilk! Hazırlıklara başladılar! Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor
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