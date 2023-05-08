5 yıl sonra bir ilk! Hazırlıklara başladılar! Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor

Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinmiş ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Tekden Film, bu başarılı serinin ardından Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisiyle yine tarihi bir konuya odaklanıyor. Dizinin Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alacak.