Davulla zurnayla karşıladılar! Teşkilat'ın yeni transferi diziye en müthiş çağını yaşatır!

Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Üç sezondur devam eden 'Teşkilat' dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Murat Yıldırım ile Deniz Baysal'ın oynadığı 'Teşkilat' dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Üç sezondur devam eden yapıma Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Bayat, 'Siyah İnci' karakteriyle dizideki yerini aldı.