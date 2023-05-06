Hasımlığın kralını yapacaklar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın efsane transferi diziye vites yükseltirecek!

atv'nin başarılı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş giderek artıyor. Dizinin yeni bölümlerde heyecan tavan yaparken, yeni transferler ve ünlü oyuncuların katılımıyla izleyicilere renkli anlar yaşanıyor. Kadroya yakın bir zamanda dahil olan ünlü oyuncu Engin Benli de Tatavlalı karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Engin Benli'nin Tatavlalı karakteriyle diziye dahil olması Cezayir ve Tatavlalı düşmanlığı arasındaki gerilimli bir savaş başlamasına neden oldu. Seyirciler büyük bir heyecanla gelecek salı günü yayınlanacak bölüme kilitlendi. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde ortalık iyice karışacak ve yaşanacak bir olay izleyiciler çok şaşırtacak.