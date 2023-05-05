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    • Magazin
    • 06.05.2023 08:51
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    • 06.05.2023 08:51
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    Gedelli'yi karman çorman etmeye getirdiler! Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye doping etkisi katar

    Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye doping etkisi katar. Gedelli'yi karman çorman etmeye getirdiler. Sevilen televizyon dizisi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizi, usta sanatçı Ayten Uncuoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ünlü oyuncu dizide Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterini canlandırmaya başladı.

    Gönül Dağı’ndan sürpriz transfer!

    Sıcacık hikayesiyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nda bir yandan vedalar yaşanırken öte yandan kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Hikayesi giderek heyecanlanan diziye usta bir isim daha dahil oluyor. Azize karakteriyle usta bir oyuncu dizinin kadrosuna katılıyor. Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin ardından diziye katılan isimlerin senaryoya hareketlilik vereceği de söyleniyor.

    SÜRPRİZ TRANSFER

    Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru oldu.

    Azize karakteri, huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken bir karakter olarak diziye katıldı.

        Ayten Uncuoğlu, dizide 5 yıldır huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize karakterini canlandıracak.

        Gönül Dağı'nın sevilen karakterlerinden Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye dahil olan Azize karakterinin daha sonra ortalığı karıştıracağı da iddia ediliyor.

        Ünlü oyuncu kadroya katılması dizinin takipçilerini heyecanlandırdı ve yeni bölümleri sabırsızlıkla beklemelerine neden oldu.

            VEYSEL, AZİZE'NİN PEŞİNDE!

            Gedelli Spor, kümede kalabilmek için maçlara çıkacaktır. Teknik direktör Muammer önderliğinde maçlara hazırlanan takım, aksiliklerle karşılaşır. Selma, evinde su borusu patladığı için zor anlar yaşar. Dişçi Musa'nın kabuğuna çekilmesi Veysel ve Cemile'yi çok üzer. Veysel, Azize'ye ulaşabilmek için huzurevine gider.
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            Haberler Magazin Gedelli'yi karman çorman etmeye getirdiler! Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye doping etkisi katar
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