Seyirciler o sahnenin etkisinden bir türlü çıkamadı! Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı

TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) ile Ömer'in karakterlerinin akıbeti merak edildi. Efkar Baba'nın Zehra'ya açıkladığı gerçek herkesi şoke etti. İzleyiciler o anları büyük bir heyecanla izledi. Bölümün ardından seyirciler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.