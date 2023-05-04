Seyirciler o sahnenin etkisinden bir türlü çıkamadı! Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı

TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) ile Ömer'in karakterlerinin akıbeti merak edildi. Efkar Baba'nın Zehra'ya açıkladığı gerçek herkesi şoke etti. İzleyiciler o anları büyük bir heyecanla izledi. Bölümün ardından seyirciler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Efkar Baba'nın Zehra'ya açıkladığı gerçek herkesi şoke etti. İzleyiciler o anları büyük bir heyecanla izledi.
Efkar Baba, Zehra'ya Ömer'in olduğunu söyleyince izleyiciler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Öte yandan Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği de merak ediliyor.