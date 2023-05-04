Birbirlerini topa tuttular! Kurtlar Vadisi ile Ezel seyircisini ayağa kaldıran soru! Duyan deliye dönüyor

ChatGPT bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bu soruya yanıt vermek oldukça zor, çünkü hangi dizinin daha iyi olduğu kişisel tercihlere ve izleyicinin ilgi alanlarına bağlıdır. Her iki dizi de Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur ve büyük bir hayran kitlesine sahiptir.