Birbirlerini topa tuttular! Kurtlar Vadisi ile Ezel seyircisini ayağa kaldıran soru! Duyan deliye dönüyor

Kurtlar Vadisi mi, Ezel mi hangisi daha iyi sorusu sosyal medyada sık sık tartışma konusu oluyor. İki dizinin hayranları da sosyal medyada dönem dönem iki diziyi kıyaslıyor. Elbette iki dizi arasında çeşitli benzerlikler bulunuyor. Ancak hikayeler odak noktalarından farklı bir noktaya ulaşıp finale bağlanıyor. Bu doğrultuda yapay zekaya "Ezel mi Kurtlar Vadisi mi daha iyi analiz yapar mısın?" sorusu yöneltildi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
İki dizinin kıyaslaması sosyal medyada dönem dönem tartışma konusu oluyor.
Kurtlar Vadisi ve Ezel'in daha iyi olduğunu savunan seyirciler birbirleriyle tartışıyor ve tartışmanın bir sonu da olmuyor.
YAPAY ZEKAYA SORDUK
Yapay zekaya "Ezel mi Kurtlar Vadisi mi daha iyi analiz yapar mısın?" sorusu yöneltildi.