Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.05.2023 16:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 17:00
    ABONE OL

    Gülşen tutuklandı mı? İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen hapis mi yatacak, dava ne oldu?

    Gülşen tutuklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği skandal sözler nedeniyle milyonların tepkisini toplayan Gülşenhakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. Tutuksuz yargılanan şarkıcı için karar belli oldu. Peki, Gülşen tutuklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gülşen tutuklandı mı? İmam hatiplilere hakaret etmişi!

    Ataşehir'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen Çolakoğlu için karar verildi.

    GÜLŞEN TUTUKLANDI MI?

    Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.

    GÜLŞEN İMAM HATİPLİLERE NE DEDİ?

    Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        İTİRAZ SONUCU TAHLİYE EDİLDİ

        Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

        250 BİN TL'LİK TEMİNATLA YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

        Mahkemenin iddianameyi kabul edip adli kontrolleri kaldırmaması üzerine itiraz üzerine, Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu. 21 Ekim 2022'deki ilk duruşmada ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, ancak imza verme şartının ise kaldırılmasına hükmedildi. Avukatlarının yeniden yaptığı itiraz üzerine bu kez İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılmasından sonra Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

        3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kalyon enerji
        Haberler Magazin Gülşen tutuklandı mı? İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen hapis mi yatacak, dava ne oldu?
            loading
            SON DAKİKA