Ataşehir'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen Çolakoğlu için karar verildi.
GÜLŞEN TUTUKLANDI MI?
Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.
GÜLŞEN İMAM HATİPLİLERE NE DEDİ?
Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.