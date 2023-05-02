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    • Magazin
    • 03.05.2023 09:07
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    • 03.05.2023 09:07
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    Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek son! Dikkat spoiler içerir! İki başrol çat diye kadrodan...

    Ekranların merakla takip edilen dizilerinden birisi olan Yalı Çapkını son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi, hem ülkede hem de yurt dışında aldığı başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Yalı Çapkını'nda bomba final iddiası ise seyirciyi şoktan şoka soktu. Ancak son bölümlerde ortaya atılan iddialarla birlikte dizinin finali merak konusu oldu. Ortaya finalle ilgili öyle iddialar atıldı ki izleyiciler şaşıp kalacak.

    Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek son!

    Yalı Çapkını dizisinde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtıyor. Cuma günü ekranlara çıkan dizide yaşanan olaylar dikkat çekiyor. Öte yandan diziyle ilgili ortaya atılan final sahnesi iddiası ise seyirciyi şoke etti. İddialara göre, diziye ilk günden bu yana damga vuran Seyran karakteri yalanları ve ihanetleriyle mücadele ettiği Ferit ile ilgili şok bir karar alacak ve aldığı bu karar Ferit için malumun ilanı olacak. Finalde yaşanacak bu gelişme ise büyük bir şaşkınlığa neden olacak. Bir başrol daha ölümüyle herkesi şaşırtacak.

    FİNAL İÇİN ŞOK İDDİA!

    Dizinin finaliyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Söylentilere göre, ilk günden bu yana Ferit'in yalanlarıyla boğuşan Seyran, Ferit'i terk edecek.

    Final bölümlerine doğru hayattaki her şeyini tek tek kaybeden Ferit'in final bölümünde intihar ederek öleceği iddia edildi.

        FERİT ÖLECEK

        Yani kısacası, Ferit karakteri finalde Aşk-ı Memnu'daki Bihter gibi intihar ederek yaşamına son verecek.

        Öte yandan bir başrol karakterin daha öleceği de iddia ediliyor.

        DUYAN ŞAŞTI KALDI

        Ortaya atılan iddialar ve Yalı Çapkını'nın finalinin böyle bir sonla bitecek olması seyircileri oldukça şaşırttı.

        Dizi son zamanlarda büyük bir ilgiyle izlenirken finalinin bu şekilde sonlanacak olması seyircilerin tepkisine neden oldu.

            "ARTIK İZLENMEZ"

            Ancak final bölümünün seyircileri tatmin etmeyebileceği düşünülüyor. Dizinin final bölümünü izlemek isteyenler ise bu iddiaların gerçek olup olmadığını merakla bekliyor.
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek son! Dikkat spoiler içerir! İki başrol çat diye kadrodan...
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