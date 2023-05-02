Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek son! Dikkat spoiler içerir! İki başrol çat diye kadrodan...

Yalı Çapkını dizisinde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtıyor. Cuma günü ekranlara çıkan dizide yaşanan olaylar dikkat çekiyor. Öte yandan diziyle ilgili ortaya atılan final sahnesi iddiası ise seyirciyi şoke etti. İddialara göre, diziye ilk günden bu yana damga vuran Seyran karakteri yalanları ve ihanetleriyle mücadele ettiği Ferit ile ilgili şok bir karar alacak ve aldığı bu karar Ferit için malumun ilanı olacak. Finalde yaşanacak bu gelişme ise büyük bir şaşkınlığa neden olacak. Bir başrol daha ölümüyle herkesi şaşırtacak.