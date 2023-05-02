Yeni Aşk-ı Memnu ile tanışın! Sürpriz başrol değişikliği yaşandı! Seyirciyi çılgına çevirecek fotoğraf geldi!

Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla film olarak geri dönüyor. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'tan set pozu geldi. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören izleyiciler şaştı kaldı.
SÜRPRİZ BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ
Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bilindiği üzere Beren Saat canlandırmıştı. Filmde bu karakteri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracak olması şaşkınlık yarattı.
GERİ DÖNÜYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.