Yeni Aşk-ı Memnu ile tanışın! Sürpriz başrol değişikliği yaşandı! Seyirciyi çılgına çevirecek fotoğraf geldi!

Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla film olarak geri dönüyor. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'tan set pozu geldi. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören izleyiciler şaştı kaldı.