Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek ile tanışın! Herkes Gülsim Ali'yi beklerken o çıkageldi!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler heyecanı doruklara çıkarmayı başardı. Cumartesinin sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Amcaoğulları ve Taner'in yaptıkları icat kasabada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan son haftalarda bir karakterin geri dönüşü heyecan yarattı.
GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.
Bilindiği gibi Selma öğretmen karakteri kasabaya veda etmiş ve bu gelişme herkesi bir hayli şaşırtmıştı.