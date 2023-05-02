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    • Magazin
    • 02.05.2023 14:20
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    • 02.05.2023 14:20
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    Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek ile tanışın! Herkes Gülsim Ali'yi beklerken o çıkageldi!

    Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan fenomen dizi Gönül Dağı'nda bomba bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peş peşe meydana gelirken 95. bölümüyle ekranlara gelen dizide Gedelli'de bayram sevincinin yanına Kenan ile Elif'in düğün sevinci de eklendi. Öte yandan son haftalarda yaşanan geri dönüş olayı kasabaya renk kattı. Sürpriz karakterin diziye dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayını getirdi. İzleyiciler şimdi bu hafta yayınlanacak olan 96. bölümü bekliyor.

    Gönül Dağı’ndaki yeni Dilek ile tanışın!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler heyecanı doruklara çıkarmayı başardı. Cumartesinin sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Amcaoğulları ve Taner'in yaptıkları icat kasabada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan son haftalarda bir karakterin geri dönüşü heyecan yarattı.

    GERİ DÖNDÜ

    Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.

    Bilindiği gibi Selma öğretmen karakteri kasabaya veda etmiş ve bu gelişme herkesi bir hayli şaşırtmıştı.

        Selma'nın diziye an, dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi. Meryem karakteri de ayrıldıktan sonra geri dönmüştü.

        Şimdi gözler Dilek'in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Taner ile Selma'nın evlenip evlenmeyeceğine çevrildi.

        İzleyicilerin bir kısmı böyle bir gelişme yaşanmasını istediğini ifade ederken diğer kısmı da böyle bir gelişme yaşanmamasını söylüyor.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek ile tanışın! Herkes Gülsim Ali'yi beklerken o çıkageldi!
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