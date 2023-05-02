Yapımcılar böylesini beklemiyordu! Kurtlar Vadisi'ni uçuş moduna geçiren isimden efsane dönüş

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin izleyiciler tarafından büyük bir merakla izleniyor. İki sezon boyunca 30 bölüm yayınlanacak olan diziye son olarak Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığımız usta oyuncu Musa Uzunlar dahil oldu. Kurtlar Vadisi'ndeki İskender Büyük rolüyle büyük çıkış yapan Musa Uzunlar'ın yeni projesi izleyicileri heyecanlandıracak. İlyas karakterine hayat verecek ünlü oyuncunun yeni rolü izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.