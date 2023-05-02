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    • Magazin
    • 03.05.2023 08:52
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    • 03.05.2023 08:52
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    Yapımcılar böylesini beklemiyordu! Kurtlar Vadisi'ni uçuş moduna geçiren isimden efsane dönüş

    Kurtlar Vadisi'ni uçuş moduna geçiren isimden efsane dönüş! Yapımcılar bile böylesini beklemiyordu. Musa Uzunlar, geçtiğimiz yıllarda yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Son olarak Hayatımın Şansı adlı projede canlandırdığı Turgay Moral karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu. Uzunlar dizide fırtınalar estirecek bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Bu karakter kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Kurtlar Vadisi’nde taş taş üstünden bırakmayan isimden efsane geri dönüş! Yeni projesini duyurdular!

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin izleyiciler tarafından büyük bir merakla izleniyor. İki sezon boyunca 30 bölüm yayınlanacak olan diziye son olarak Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığımız usta oyuncu Musa Uzunlar dahil oldu. Kurtlar Vadisi'ndeki İskender Büyük rolüyle büyük çıkış yapan Musa Uzunlar'ın yeni projesi izleyicileri heyecanlandıracak. İlyas karakterine hayat verecek ünlü oyuncunun yeni rolü izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.

    Musa Uzunlar'ın Aile dizisine dahil olması izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.

    Daha önce 'Kurtlar Vadisi' dizisinde İskender karakteriyle adından söz ettiren Uzunlar, İlyas Koruzade karakteriyle yeniden izleyicilerle buluşacak.

        Uzunlar'ın bu karaktere hayat vermesinin ardından dizinin akışının nasıl etkileneceği merakla bekleniyor. Dizinin kadrosuna dahil olan usta oyuncunun, İlyas Koruzade rolüyle nasıl bir karakteri canlandıracağı akıllarda yer ediniyor.

        Son dönemin dikkat çeken dizileri arasında yer alan Aile dizisinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

        Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Aile dizisi reytinglere damga vuruyor. İki sezon 30 bölümden oluşacağı söylenen Aile dizisine yeni isimlerin katılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

            EFSANE GERİ DÖNÜŞ!

            İlyas rolüyle dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu kısa sürede izleyiciden tam not almayı başardı. Sosyal medyada "Yapımcılar bile böylesini beklemezdi" şeklinde yorumlar yapıldığı görüldü.
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            Haberler Magazin Yapımcılar böylesini beklemiyordu! Kurtlar Vadisi'ni uçuş moduna geçiren isimden efsane dönüş
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