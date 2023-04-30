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    • Magazin
    • 30.04.2023 23:25
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    • 30.04.2023 23:27
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    Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?

    Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?

    A) 6 milyar

    B) 7 milyar

    C) 8 milyar

    D) 9 milyar

    Cevap: C şıkkı 8 milyar

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    Haberler Magazin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?
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