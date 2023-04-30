Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?

A) 6 milyar

B) 7 milyar

C) 8 milyar

D) 9 milyar

Cevap: C şıkkı 8 milyar