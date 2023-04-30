Her iş doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla direnmekle başarılır anlamına gelen ve Sen işten korkma şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: ''Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır'' anlamına gelen ve ''Sen işten korkma'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

A) Yeter ki işi bırakma

B) ''Kork'' diyeni takma

C) İşi de pek abartma

D) İş senden korksun

Cevap: D şıkkı İş senden korksun