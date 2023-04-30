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    • Magazin
    • 30.04.2023 22:27
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    • 30.04.2023 22:32
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    ''Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır'' anlamına gelen ve ''Sen işten korkma'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," ''Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır'' anlamına gelen ve ''Sen işten korkma'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Her iş doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla direnmekle başarılır anlamına gelen ve Sen işten korkma şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

    Her iş doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla direnmekle başarılır anlamına gelen ve Sen işten korkma şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: ''Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır'' anlamına gelen ve ''Sen işten korkma'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

    A) Yeter ki işi bırakma

    B) ''Kork'' diyeni takma

    C) İşi de pek abartma

    D) İş senden korksun

    Cevap: D şıkkı İş senden korksun

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    Kocam ilk defa milli oldu! Utandı ve kaçtı...
    Haberler Magazin ''Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır'' anlamına gelen ve ''Sen işten korkma'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
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