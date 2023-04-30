1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?

A- Albert Einstein

B- J.R.R.Tolkien

C- Walt Disney (CEVAP)

D- George Orwell

Cevap: C şıkkı Walt Disney