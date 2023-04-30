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    • Magazin
    • 30.04.2023 22:34
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    • 30.04.2023 22:38
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    1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    1919’da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?

    1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?

    A- Albert Einstein
    B- J.R.R.Tolkien
    C- Walt Disney (CEVAP)
    D- George Orwell

    Cevap: C şıkkı Walt Disney

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    Haberler Magazin 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir iyi fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
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