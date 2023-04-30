Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.04.2023 22:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2023 22:30
    ABONE OL

    Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?

    Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?

    A) Lihtenştayn

    B) El Salvador

    C) San Marino

    D) Lüksemburg

    Cevap: C şıkkı San Marino

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kocam ilk defa milli oldu! Utandı ve kaçtı...
    Haberler Magazin Hangi ülkenin erkek milli futbol takımı tarihi boyunca oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamamıştır?
        loading
        SON DAKİKA