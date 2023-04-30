1990 yapımı ''Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'' filminin afişinde filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 1990 yapımı ''Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'' filminin afişinde filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?

A) Eşek

B) Bisiklet

C) Deve

D) Kaplumbağa

Cevap: D şıkkı Kaplumbağa