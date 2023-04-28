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    • Magazin
    • 28.04.2023 09:55
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    • 28.04.2023 09:58
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    Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye büyük şans getirir! Partneriyle Gedelli'nin altını üstüne katacaklar!

    Sıcacık hikayesiyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nda bir yandan vedalar yaşanırken öte yandan kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Hikayesi giderek heyecanlanan diziye usta bir isim daha dahil oluyor. Azize karakteriyle usta bir oyuncu dizinin kadrosuna katılıyor. Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru olarak akıllarda yer edinmeye devam ediyor.

    Gönül Dağı’ndan yeni transfer!

    Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye büyük şans getirir. Partneriyle Gedelli'nin altını üstüne katacaklar. TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizi, usta sanatçı Ayten Uncuoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ünlü oyuncu dizide Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterini canlandıracak.

    BOMBA TRANSFER

    Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru oldu.

    Azize karakteri, huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken bir karakter olarak diziye dahil oldu.

        Ayten Uncuoğlu, dizide 5 yıldır huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize karakterini canlandırmaya başladı.

        Uncuoğlu 91'inci bölümden itibaren diziye katıldı ve Azize karakterine hayat veriyor.

        Gönül Dağı'nın sevilen karakterlerinden Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye dahil olan Azize karakterinin nasıl bir karakter olacağı merak edildi.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye büyük şans getirir! Partneriyle Gedelli'nin altını üstüne katacaklar!
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