Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye büyük şans getirir. Partneriyle Gedelli'nin altını üstüne katacaklar. TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizi, usta sanatçı Ayten Uncuoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ünlü oyuncu dizide Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterini canlandıracak.