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    • Magazin
    • 27.04.2023 08:48
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    • 27.04.2023 08:48
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    Seyircinin görmek istediği ikiliyi yan yana getirdiler! Murat Ateş ve Abdülhey Çoban'ı buluşturan proje!

    Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor. Son olarak Survivor'a katılan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle programa veda eden Uğur Pektaş bomba bir projeyle anlaştı. Gelen bilgilere göre ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide Ömer Muhtar karakteriyle izleyici karşısında olacak.

    Murat Ateş ve Abdülhey Çoban’ı buluşturan proje!

    Uğur Pektaş Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Son olarak 2020 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan Pektaş'ın hayranlarına müjdeli haber geldi. Sevilen oyuncu TRT Dijital'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'ta izleyicilerle buluşacak. Uğur Pektaş'ın yeni projesi hayranlarında büyük heyecan yaratırken dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin kadrosuna son olarak Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban dahil oldu.

    ADRESİ BELLİ OLDU

    Gelen bilgilere göre, Uğur Pektaş uzun bir aranın ardından Ömer Muhtar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

    EFSANELER GERİ DÖNÜYOR

    Transferlerin peş peşe açıklanmasının ardından sosyal medyada "Murat Ateş ve Abdülhey Çoban efsanesi geri dönüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

        Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi önemli bir döneme ışık tutacak. Konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Türk televizyonculuğunda önemli bir yere sahip olacak.

        Uğur Pektaş'ın hayranları Arka Sokaklar'daki performansının ardından onu başka bir projeyle tekrar ekranda görmeyi heyecanla bekliyorlardı.

        Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir üne kavuşan Uğur Pektaş 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi.

            Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Ateş rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 22 Ocak 2016 tarihinde Arka Sokaklar'ın 385. bölümünde diziden ayrıldı.
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            Haberler Magazin Seyircinin görmek istediği ikiliyi yan yana getirdiler! Murat Ateş ve Abdülhey Çoban'ı buluşturan proje!
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